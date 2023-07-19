Вночі росіяни тричі вдарили ракетами по околицях Запоріжжя – влада

Російські війська в ніч на 19 липня завдали три ракетних удари по відкритій території на околицях міста Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Деталі: Куртєв із посиланням на інформацію обласної військової адміністрації повідомив, що "вночі ворог тричі ракетами вдарив по відкритій території на околицях Запоріжжя", також гатив по інших мирних містах та селах регіону.

Вночі ЗМІ повідомляли, що у Запоріжжі пролунали вибухи.

Голова ОВА повідомив про ситуацію загалом: за минулу добу російські війська здійснили 92 обстріли 23 прифронтових населених пунктів, 78 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших сіл на лінії розмежування.

За даними Малашка, війська РФ двічі атакували Ольгівське із застосуванням БПЛА, тричі ракетами вдарили по відкритій території на околицях обласного центру, з РСЗВ вгатив по Новоіванівці, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, атакував авіабомбами Оріхів, Новоандріївку, Новодарівку, Преображенку та П'ятихатки.

Минулої доби правоохоронці отримали 34 повідомлення про руйнування житла та цивільної інфраструктури у Запорізькій області.