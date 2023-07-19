Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вночі росіяни тричі вдарили ракетами по околицях Запоріжжя – влада

Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 09:21

Російські війська в ніч на 19 липня завдали три ракетних удари по відкритій території на околицях міста Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Деталі: Куртєв із посиланням на інформацію обласної військової адміністрації повідомив, що "вночі ворог тричі ракетами вдарив по відкритій території на околицях Запоріжжя", також гатив по інших мирних містах та селах регіону.

Вночі ЗМІ повідомляли, що у Запоріжжі пролунали вибухи.

Голова ОВА повідомив про ситуацію загалом: за минулу добу російські війська здійснили 92 обстріли 23 прифронтових населених пунктів, 78 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших сіл на лінії розмежування.

За даними Малашка, війська РФ двічі атакували Ольгівське із застосуванням БПЛА, тричі ракетами вдарили по відкритій території на околицях обласного центру, з РСЗВ вгатив по Новоіванівці, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, атакував авіабомбами Оріхів, Новоандріївку, Новодарівку, Преображенку та П'ятихатки.

Минулої доби правоохоронці отримали 34 повідомлення про руйнування житла та цивільної інфраструктури у Запорізькій області.

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Запоріжжя
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Росіяни обстріляли вночі Запоріжжя, частина людей без світла
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: