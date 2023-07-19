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Ночью россияне трижды ударили ракетами по окрестностям Запорожья – власти

Елена РощинаСреда, 19 июля 2023, 09:21

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли три ракетных удара по открытой территории в окрестностях города Запорожье.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Детали: Куртев со ссылкой на информацию областной военной администрации сообщил, что "ночью враг трижды ракетами ударил по открытой территории в окрестностях Запорожья", также бил по другим мирным городам и селам региона.

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Ночью СМИ сообщали, что в Запорожье прогремели взрывы.

Глава ОВА сообщил о ситуации в целом: за минувшие сутки российские войска совершили 92 обстрела 23 прифронтовых населенных пунктов, 78 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Каменского, Степного, Плавней и других сел на линии разграничения.

По данным Малашко, войска РФ дважды атаковали Ольговское с применением БПЛА, трижды ракетами ударили по открытой территории в окрестностях областного центра, из РСЗО ударили по Новоивановке, Ольговскому, Темировке, Новодаровке, атаковали авиабомбами Орехов, Новоандреевку, Новодаровку, Преображенку и Пятихатки.

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За прошедшие сутки правоохранители получили 34 сообщения о разрушении жилья и гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойна
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