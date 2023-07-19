Окупанти відступили з позицій поблизу Оріхово-Василівки – речник Генштабу

Сили оборони України вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки на бахмутському напрямку, заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов

Джерело: Telegram Military Media Center

Деталі: Як повідомив Ковальов, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Пряма мова Ковальова: "У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки".

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Деталі: За словами речника Генштабу ЗСУ, Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, а противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.

Ковальов також сказав, що українські війська мали успіх на напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське, вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові "завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", додав він.