Окупанти відступили з позицій поблизу Оріхово-Василівки – речник Генштабу
Сили оборони України вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки на бахмутському напрямку, заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов
Джерело: Telegram Military Media Center
Деталі: Як повідомив Ковальов, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.
Пряма мова Ковальова: "У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки".
Деталі: За словами речника Генштабу ЗСУ, Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, а противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.
Ковальов також сказав, що українські війська мали успіх на напрямках Велика Новосілка – Старомайорське та Новосілка – Старомайорське, вони закріплюються на досягнутих рубежах.
Українські військові "завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", додав він.