Оккупанты отступили с позиций вблизи Орехово-Васильевки – спикер Генштаба
Силы обороны Украины выбили россиян с позиций возле Орехово-Васильевки на бахмутском направлении, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев
Источник: Telegram Military Media Center
Детали: Как сообщил Ковалев, на Бахмутском направлении украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
Прямая речь Ковалева: "В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки".
Детали: По словам спикера Генштаба ВСУ, Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, а противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери.
Ковалев также сказал, что украинские войска имели успех на направлениях Большая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское, они закрепляются на достигнутых рубежах.
Украинские военные "наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", добавил он.