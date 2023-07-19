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Оккупанты отступили с позиций вблизи Орехово-Васильевки – спикер Генштаба

Среда, 19 июля 2023, 09:33
Оккупанты отступили с позиций вблизи Орехово-Васильевки – спикер Генштаба
Орехово-Васильевка, карта DeepState

Силы обороны Украины выбили россиян с позиций возле Орехово-Васильевки на бахмутском направлении, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев

Источник: Telegram Military Media Center

Детали: Как сообщил Ковалев, на Бахмутском направлении украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. 

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Прямая речь Ковалева: "В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки".

Детали: По словам спикера Генштаба ВСУ, Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, а противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери.

Ковалев также сказал, что украинские войска имели успех на направлениях Большая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское, они закрепляются на достигнутых рубежах.

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Украинские военные "наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", добавил он.

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