Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС

Російські археологи та колаборанти проводять в окупованому Криму розкопки на місці стародавнього грецького міста Херсонес, шукаючи "докази" його приналежності до Росії.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованому півострові Крим тривають розкопки української пам’ятки національного значення на місці стародавнього грецького міста Херсонес.

Реклама:

Розкопки здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Основне завдання, яке стоїть перед розкрадачами історичної пам’ятки, – довести "приналежність міста до Росії".

Деталі: За інформацією Спротиву, окупанти хочуть довести, що Херсонес насправді заселяли слов’яни й називалось місто Корсунь.

Надалі, як припускає ЦНС, російська пропаганда "проведе лінію" до Київської Русі, спадкоємицею якої себе вважає. Це нібито дозволить окупантам не лише "обґрунтувати своє право на півострів", а й нівелювати історію кримських татар як "незначний етап в історії Криму".

ВІДЕО ДНЯ

Російські історики можуть вдатися до свідомого знищення грецького спадку. ЦНС повідомляє, що до РФ вивозяться безліч артефактів і триває планомірне пограбування та знищення пам’ятки.

Спротив наголошує, що під час Другої світової війні нацисти також проводили розкопки на півострові, шукаючи докази того, що Крим є німецькою землею.