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Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 липня 2023, 15:27
Археологи окупантів шукають докази приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Ілюстративне фото з gettyimages

Російські археологи та колаборанти проводять в окупованому Криму розкопки на місці стародавнього грецького міста Херсонес, шукаючи "докази" його приналежності до Росії.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "На тимчасово окупованому півострові Крим тривають розкопки української пам’ятки національного значення на місці стародавнього грецького міста Херсонес.

Розкопки здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Основне завдання, яке стоїть перед розкрадачами історичної пам’ятки, – довести "приналежність міста до Росії". 

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Деталі: За інформацією Спротиву, окупанти хочуть довести, що Херсонес насправді заселяли слов’яни й називалось місто Корсунь. 

Надалі, як припускає ЦНС, російська пропаганда "проведе лінію" до Київської Русі, спадкоємицею якої себе вважає. Це нібито дозволить окупантам не лише "обґрунтувати своє право на півострів", а й нівелювати історію кримських татар як "незначний етап в історії Криму". 

Російські історики можуть вдатися до свідомого знищення грецького спадку. ЦНС повідомляє, що до РФ вивозяться безліч артефактів і триває планомірне пограбування та знищення пам’ятки. 

ВІДЕО ДНЯ

Спротив наголошує, що під час Другої світової війні нацисти також проводили розкопки на півострові, шукаючи докази того, що Крим є німецькою землею.

Теми: КримісторіяокупаціяРосія
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