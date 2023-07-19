Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 липня 2023, 15:27
Археологи окупантів шукають докази приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Ілюстративне фото з gettyimages

Російські археологи та колаборанти проводять в окупованому Криму розкопки на місці стародавнього грецького міста Херсонес, шукаючи "докази" його приналежності до Росії.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "На тимчасово окупованому півострові Крим тривають розкопки української пам’ятки національного значення на місці стародавнього грецького міста Херсонес.

Реклама:

Розкопки здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Основне завдання, яке стоїть перед розкрадачами історичної пам’ятки, – довести "приналежність міста до Росії". 

Деталі: За інформацією Спротиву, окупанти хочуть довести, що Херсонес насправді заселяли слов’яни й називалось місто Корсунь. 

Надалі, як припускає ЦНС, російська пропаганда "проведе лінію" до Київської Русі, спадкоємицею якої себе вважає. Це нібито дозволить окупантам не лише "обґрунтувати своє право на півострів", а й нівелювати історію кримських татар як "незначний етап в історії Криму". 

ВІДЕО ДНЯ

Російські історики можуть вдатися до свідомого знищення грецького спадку. ЦНС повідомляє, що до РФ вивозяться безліч артефактів і триває планомірне пограбування та знищення пам’ятки. 

Спротив наголошує, що під час Другої світової війні нацисти також проводили розкопки на півострові, шукаючи докази того, що Крим є німецькою землею.

Теми: КримісторіяокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Крим
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: