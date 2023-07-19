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Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 15:27
Археологи оккупантов ищут доказательства принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Иллюстративное фото с gettyimages

Российские археологи и коллаборационисты проводят в оккупированном Крыму раскопки на месте древнего греческого города Херсонес, ища "доказательства" его принадлежности к России.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "На временно оккупированном полуострове Крым продолжаются раскопки украинского памятника национального значения на месте древнего греческого города Херсонес.

Раскопки осуществляют российские археологи и местные коллаборационисты под наблюдением военных. Основная задача, которая стоит перед расхитителями исторического памятника, - доказать "принадлежность города к России". 

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Детали: По информации Сопротивления, оккупанты хотят доказать, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. 

В дальнейшем, как предполагает ЦНС, российская пропаганда "проведет линию" до Киевской Руси, наследницей которой себя считает. Это якобы позволит оккупантам не только "обосновать свое право на полуостров", но и нивелировать историю крымских татар как "незначительный этап в истории Крыма". 

Российские историки могут прибегнуть к сознательному уничтожению греческого наследия. ЦНС сообщает, что в РФ вывозятся множество артефактов и продолжается планомерное ограбление и уничтожение памятника. 

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Сопротивление отмечает, что во время Второй мировой войны нацисты также проводили раскопки на полуострове, ища доказательства того, что Крым является немецкой землей.

Темы: КрымисторияоккупацияРосcия
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