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Родина конструктора російських "Ланцетів" має квартиру у центрі Лондона – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 19 липня 2023, 15:28
Родина конструктора російських Ланцетів має квартиру у центрі Лондона – ЗМІ

Сім'я російського конструктора Олександра Захарова, який сконструював дрон-камікадзе "Ланцет" для армії РФ, володіє квартирою за майже 2 млн доларів у центрі Лондона, а син Захарова Лаврентій працює в Інституті проблем роззброєння ООН.

Джерело: "Важные историй"

Дослівно: "Поки конструктор Олександр Захаров озброює російську армію, його син Лаврентій Захаров працює в Інституті проблем роззброєння ООН.

Дружина і син творця російських бойових дронів "Ланцет" Олександра Захарова - Світлана і Лаврентій Захарови - з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів (майже 2 млн дол. - ред.).

Велика Британія ввела санкції щодо компанії - виробника дронів, ТОВ ЦСТ, але не щодо сім'ї Захарових".

Деталі: Повідомляється, що у бізнесі з виробництва дронів бере участь сім'я Захарова - дружина Світлана, син Микита і дочка Марія.

Так, для виробництва "Ланцетів" використовують іноземні комплектуючі, які заборонено поставляти в Росію через санкції.

 

Як випливає з реєстру нерухомості Великої Британії, Захарови придбали квартиру в районі Вестмінстер, приблизно за кілометр від Біг-Бена і від Букінгемського палацу.

На сайті агентства нерухомості збереглося оголошення про продаж цієї квартири з фотографіями і планом.

 

Квартира площею менше 100 кв.м, у ній три спальні, вітальня, кухня-їдальня, балкон. У будинку є тренажерний зал, з даху відкривається вид на Біг-Бен.

Лаврентій Захаров - молодший син конструктора дронів "Ланцет" Олександра Захарова. Він добре вчиться і вдало почав кар'єру, але ні те, ні інше не дає підстав припустити, що він міг заробити на квартиру в Лондоні.

Згідно з LinkedIn, Лаврентій Захаров проживає за кордоном щонайменше з 2015 року - з 16-річного віку.

 

У Великій Британії він закінчив школу, здобув вищу освіту - ступінь бакалавра політики, соціології та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, а потім ступінь магістра конфліктології Лондонської школи економіки.

З липня 2021 року Лаврентій працював в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі, а з травня 2023 року - в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у швейцарській Женеві.

Дослідницькими інтересами Лаврентія Захарова, як ідеться на сайті UNIDIR, є програма управління зброєю та боєприпасами, розмінування та гуманітарний доступ.

Світлана та Лаврентій Захарови не відповіли на запит журналістів.

Захаров - російський конструктор, понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників. Наразі найвідоміший його винахід - дрон-камікадзе "Ланцет".

Дрон застосовувався в Сирії і зараз широко використовується у війні з Україною.

Компанія Захарова ЦСТ входить до концерну "Калашников", але контрольний пакет належить Захарову.

У 2022-2023 роках структури Міноборони купили у ЦСТ безпілотників на майже 39 млн доларів.

 

Теми: РосіявійнабезпілотникиВелика Британія
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