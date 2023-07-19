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Семья конструктора российских "Ланцетов" владеет квартирой в центре Лондона – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 19 июля 2023, 15:28
Семья конструктора российских Ланцетов владеет квартирой в центре Лондона – СМИ

Семья российского конструктора Александра Захарова, который сконструировал дрон-камикадзе "Ланцет" для армии РФ, владеет квартирой за почти 2 млн долларов в центре Лондона, а сын Захарова Лаврентий работает в Институте проблем разоружения ООН.

Источник: "Важные истории"

Дословно: "Пока конструктор Александр Захаров вооружает российскую армию, его сын Лаврентий Захаров работает в Институте проблем разоружения ООН.

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Жена и сын создателя российских боевых дронов "Ланцет" Александра Захарова - Светлана и Лаврентий Захаровы - с 2018 года владеют в элитном районе Лондона квартирой стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов (почти 2 млн долл. - ред.).

Великобритания ввела санкции в отношении компании - производителя дронов, ООО ЦСТ, но не в отношении семьи Захаровых".

Детали: Сообщается, что в бизнесе по производству дронов участвует семья Захарова - жена Светлана, сын Никита и дочь Мария.

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Так, для производства "Ланцетов" используют иностранные комплектующие, которые запрещено поставлять в Россию из-за санкций.

 

Как следует из реестра недвижимости Великобритании, Захаровы приобрели квартиру в районе Вестминстер, примерно в километре от Биг-Бена и от Букингемского дворца.

На сайте агентства недвижимости сохранилось объявление о продаже этой квартиры с фотографиями и планом.

Квартира площадью менее 100 кв.м, в ней три спальни, гостиная, кухня-столовая, балкон. В доме есть тренажерный зал, с крыши открывается вид на Биг-Бен.

 

Лаврентий Захаров - младший сын конструктора дронов "Ланцет" Александра Захарова. Он хорошо учится и удачно начал карьеру, но ни то, ни другое не дает оснований предположить, что он мог заработать на квартиру в Лондоне.

Согласно LinkedIn, Лаврентий Захаров проживает за границей по меньшей мере с 2015 года - с 16-летнего возраста.

В Великобритании он окончил школу, получил высшее образование - степень бакалавра политики, социологии и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона, а затем степень магистра конфликтологии Лондонской школы экономики.

 

С июля 2021 года Лаврентий работал в агентствах ООН в Нью-Йорке и Риме, а с мая 2023 года - в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) в швейцарской Женеве.

Исследовательскими интересами Лаврентия Захарова, как говорится на сайте UNIDIR, являются программа управления оружием и боеприпасами, разминирование и гуманитарный доступ.

Светлана и Лаврентий Захаровы не ответили на запрос журналистов.

Захаров - российский конструктор, более 15 лет занимается разработкой и производством беспилотников. Сейчас самое известное его изобретение - дрон-камикадзе "Ланцет".

Дрон применялся в Сирии и сейчас широко используется в войне с Украиной.

Компания Захарова ЦСТ входит в концерн "Калашников", но контрольный пакет принадлежит Захарову.

В 2022-2023 годах структуры Минобороны купили у ЦСТ беспилотников на почти 39 млн долларов.

 

Темы: РосcиявойнабеспилотникиВеликобритания
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