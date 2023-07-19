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Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні

"Європейська правда", Альона Мазуренко Середа, 19 липня 2023, 16:28
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
РОН ДЕСАНТІС. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого вважають головним конкурентом Дональда Трампа за участь у президентських виборах від Республіканської партії, не вважає, що війна Росії проти України становить першочерговий інтерес для США і обіцяє змістити фокус на Азію.

Джерело: Десантіс в інтерв'ю CNN

Деталі: Кандидат у президенти Сполучених Штатів назвав війну "вторинним або третинним інтересом", але, втім, додав, що "готовий бути корисним, щоб довести її до завершення".

Пряма мова: "Метою має бути стійкий, довготривалий мир в Європі, але такий, який не заохочує агресію".

Деталі: Крім того губернатор Флориди не відповів на запитання, чи припинить він озброювати Україну або надавати їй фінансову підтримку, проте одночасно висловився за зміщення фокуса армії США з Європи на Азію.

Зокрема, він назвав майбутнє Тайваню "значним інтересом".

Пряма мова: "Я не збираюся зменшувати наші запаси та не відправляти (їх) до Тайваню. Я не збираюся зменшувати нашу здатність реагувати на потреби".

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Теми: СШАвиборивійнаРосія
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