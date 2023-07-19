Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Губернатор Флориды Рон Десантис, которого считают главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, не считает, что война России против Украины представляет первоочередной интерес для США и обещает сместить фокус на Азию.
Источник: Десантис в интервью CNN
Детали: Кандидат в президенты Соединенных Штатов назвал войну "вторичным или третичным интересом", но, впрочем, добавил, что "готов быть полезным, чтобы довести ее до завершения".
Прямая речь: "Целью должен быть устойчивый, долговременный мир в Европе, но такой, который не поощряет агрессию".
Детали: Кроме того губернатор Флориды не ответил на вопрос, прекратит ли он вооружать Украину или оказывать ей финансовую поддержку, однако одновременно высказался за смещение фокуса армии США из Европы на Азию.
В частности, он назвал будущее Тайваня "значительным интересом".
Прямая речь: "Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять (их) в Тайвань. Я не собираюсь уменьшать нашу способность реагировать на потребности".
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Десантис сокращает сотрудников своего предвыборного штаба из-за нехватки средств.
- Перед этим он и Трамп выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.
- Претендентка на место кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своих конкурентов за номинацию Дональда Трампа и Рона Десантиса, в частности за позицию относительно войны РФ против Украины.