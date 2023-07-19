Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого считают главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, не считает, что война России против Украины представляет первоочередной интерес для США и обещает сместить фокус на Азию.

Источник: Десантис в интервью CNN

Детали: Кандидат в президенты Соединенных Штатов назвал войну "вторичным или третичным интересом", но, впрочем, добавил, что "готов быть полезным, чтобы довести ее до завершения".

Прямая речь: "Целью должен быть устойчивый, долговременный мир в Европе, но такой, который не поощряет агрессию".

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Детали: Кроме того губернатор Флориды не ответил на вопрос, прекратит ли он вооружать Украину или оказывать ей финансовую поддержку, однако одновременно высказался за смещение фокуса армии США из Европы на Азию.

В частности, он назвал будущее Тайваня "значительным интересом".

Прямая речь: "Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять (их) в Тайвань. Я не собираюсь уменьшать нашу способность реагировать на потребности".

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