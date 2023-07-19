ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"

ЗМІ показали, як на заводі в Києві закінчують виготовлення тризуба на щит "Батьківщини-матері".

Джерело: Радіо свобода

Деталі: Видання повідомляє, що конструкцію "обварюють", потім будуть шліфувати. Директор заводу вважає, що вона буде готова за близько 10 днів.

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Розмір тризуба – 7,5 метри на 4,5 метри. Спочатку було три проєкти – обрали з виступами по периметру, щоб герб не виглядав плоским на щиті.

Передісторія:

У 2022 році у застосунку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.

У серпні минулого року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" збираються замінити у 2023 році.

Тиждень тому стало відомо, що Держінспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на встановлення на щиті тризуба замість символіки комуністичного тоталітаризму. Вартість проєкту – 28 млн грн.

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