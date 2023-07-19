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СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 16:59
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит Батьківщини-матері
Батьківщина-матір, иллюстративное фото с Depositphotos

СМИ показали, как на заводе в Киеве заканчивают изготовление трезубца на щит "Батьківщини-матері".

Источник: Радио свобода

Детали: Издание сообщает, что конструкцию "обваривают", потом будут шлифовать. Директор завода считает, что она будет готова за около 10 дней.

Размер трезубца - 7,5 метра на 4,5 метра. Сначала было три проекта - выбрали с выступами по периметру, чтобы герб не выглядел плоским на щите. 

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Предыстория: 

  • В 2022 году в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.
  • В августе прошлого года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что герб СССР на щите монумента "Батьківщина-матір" собираются заменить в 2023 году.
  • Неделю назад стало известно, что Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на установку на щите трезубца вместо символики коммунистического тоталитаризма. Стоимость проекта - 28 млн грн.

Читайте также: "Трезубец Батькивщыны". Переопределение

Темы: Киевдекоммунизация
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