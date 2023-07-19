У Литві збирають кошти на 500 дронів для України

У Литві стартувала акція, яка має на меті зібрати 300 тисяч євро для закупівлі 500 дронів-камікадзе для України.

Джерело: "Європейська правда"; Delfi, яка наводить слова засновника організації "Maži, bet stiprūs" ("Малі, але сильні") Раймундаса Алекнавічюса, яка проводить акцію

Деталі: Він зазначив, що на фронті відбувається як контрнаступ українських сил, так і нові атаки Росії, а одним із найвпливовіших чинників війни є зростаюче використання дронів.

"Війна в Україні увійде у світову військову історію як війна технологій дронів, що постійно еволюціонують. Поряд із бойовими Bayraktar, комерційними DJI і різними безпілотниками з нерухомим крилом, у війні України і Росії нині дедалі більшого значення набувають дрони-камікадзе типу FPV", – сказав Алекнавічюс.

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Він зауважив, що Росія нещодавно закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди військовим України.

"Іноді здається, що в окупантів так багато китайських дронів-камікадзе, що вони використовують їх як кулі", – додав Алекнавічюс.

Акція підтримки України "Пісні дронів", що стартувала 19 липня, триватиме до 24 серпня – Дня Незалежності України.

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"Maži, bet stiprūs" прагне зібрати 300 тисяч євро, і на всі зібрані кошти закупити 500 одиниць розроблених українськими та литовськими експертами з безпілотників дронів-камікадзе TORO типу FPV, що вважаються одними з найкращих дронів-камікадзе у своєму класі.

Нагадаємо, раніше литовський журналіст і активіст Андрюс Тапінас анонсував новий збір на підтримку України – на протидронові системи SkyWiper Omni, щоб придбати та передати їх до Дня незалежності України.