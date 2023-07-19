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В Литве собирают средства на 500 дронов для Украины

"Европейская правда", Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 17:00
В Литве собирают средства на 500 дронов для Украины
Фото иллюстративное

В Литве стартовала акция, цель которой собрать 300 тысяч евро для закупки 500 дронов-камикадзе для Украины.

Источник: "Европейская правда"; Delfi, которая приводит слова основателя организации "Maži, bet stiprūs" ("Малые, но сильные") Раймундаса Алекнавичюса, которая проводит акцию

Детали: Он отметил, что на фронте происходит как контрнаступление украинских сил, так и новые атаки России, а одним из самых влиятельных факторов войны является растущее использование дронов.

"Война в Украине войдет в мировую военную историю как война технологий дронов, которые постоянно эволюционируют. Наряду с боевыми Bayraktar, коммерческими DJI и различными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины и России сейчас все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV", – сказал Алекнавичюс.

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Он отметил, что Россия недавно закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный ущерб военным Украины.

"Иногда кажется, что у оккупантов так много китайских дронов-камикадзе, что они используют их как пули", – добавил Алекнавичюс.

Акция поддержки Украины "Песни дронов", стартовавшая 19 июля, продлится до 24 августа – Дня Независимости Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Maži, bet stiprūs" стремится собрать 300 тысяч евро, и на все собранные средства закупить 500 единиц разработанных украинскими и литовскими экспертами по беспилотникам дронов-камикадзе TORO типа FPV, которые считаются одними из лучших дронов-камикадзе в своем классе.

Напомним, ранее литовский журналист и активист Андрюс Тапинас анонсировал новый сбор в поддержку Украины – на противодроновые системы SkyWiper Omni, чтобы приобрести и передать их ко Дню независимости Украины.

Темы: Литвабеспилотники
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