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Захисники вибивають ворога на таврійському напрямку − Тарнавський

Ірина БалачукСереда, 19 липня 2023, 18:55
Захисники вибивають ворога на таврійському напрямку − Тарнавський
Фото ілюстративне з Telegram Тарнавського

Сили оборони посувають росіян на таврійському напрямку і закріплюються на нових рубежах.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "На Таврійському напрямку Сили оборони вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 573 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот".

Деталі: Тарнавський зазначив, що оборонці знищили 35 одиниць військової техніки росіян.

Зокрема, танки, 8 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", БПЛА "Орлан-10", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", 2 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", РЕБ "Поле" та автомобільну техніку.

Також ліквідували 8 складів боєприпасів ворога.

"Продовжуємо йти вперед", − підсумував Тарнавський.

Теми: Українавійна
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