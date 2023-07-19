Захисники вибивають ворога на таврійському напрямку − Тарнавський

Фото ілюстративне з Telegram Тарнавського

Сили оборони посувають росіян на таврійському напрямку і закріплюються на нових рубежах.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "На Таврійському напрямку Сили оборони вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 573 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот".

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Деталі: Тарнавський зазначив, що оборонці знищили 35 одиниць військової техніки росіян.



Зокрема, танки, 8 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", БПЛА "Орлан-10", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", 2 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", РЕБ "Поле" та автомобільну техніку.



Також ліквідували 8 складів боєприпасів ворога.



"Продовжуємо йти вперед", − підсумував Тарнавський.