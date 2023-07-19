Защитники выбивают врага на таврийском направлении − Тарнавский

Силы обороны подвигают россиян на таврийском направлении и закрепляются на новых рубежах.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "На Таврическом направлении Силы обороны выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 573 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот".

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Детали: Тарнавский отметил, что защитники уничтожили 35 единиц военной техники россиян.

В частности, танки, 8 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", БПЛА "Орлан-10", самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", РЭБ "Поле" и автомобильную технику.

Также ликвидировали 8 складов боеприпасов врага.

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"Продолжаем идти вперед", − подытожил Тарнавский.