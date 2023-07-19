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Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16

Ірина Балачук, "Європейська правда"Середа, 19 липня 2023, 19:21
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Фото ілюстративне з pixabay.com

Три десятки депутатів Європейського парламенту закликають якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, на яких українські льотчики почнуть навчатися у серпні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист, опублікований 19 липня ініціатором кампанії, депутатом Європарламенту від Чехії Томашем Здеховським

Дослівно з листа: "Надання Україні цих високотехнологічних винищувачів значно посилить її протиповітряну оборону, гарантує кращий захист цивільного населення й стримуватиме подальшу агресію".

Деталі: Підписанти звернення просять держав-членів ЄС терміново підтримати пришвидшене передання бойових винищувачів F-16 Fighting Falcon, бо вони потрібні для "зміцнення оборони й наступальних спроможностей України".

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Також євродепутати наголошують, що без винищувачів інша військова допомога, яку Захід уже надав Україні, "може не досягти повного потенціалу".

Листа підписали, зокрема, євродепутати Радослав Сікорський та Андрюс Кубілюс, які вже давно активно підтримують Україну.

Звернення уже 19 липня планують відправити очільникам держав-членів ЄС.

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Теми: ЄвропарламентЄСвинищувачідопомога Україні
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