Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16

Три десятка депутатов Европейского парламента призывают как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, на которых украинские летчики начнут учиться в августе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо, опубликованное 19 июля инициатором кампании, депутатом Европарламента от Чехии Томашем Здеховским

Дословно из письма: "Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию".

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Детали: Подписанты обращения просят государств-членов ЕС срочно поддержать ускоренную передачу боевых истребителей F-16 Fighting Falcon, потому что они нужны для "укрепления обороны и наступательных возможностей Украины".

Также евродепутаты отмечают, что без истребителей другая военная помощь, которую Запад уже предоставил Украине, "может не достичь полного потенциала".

Письмо подписали, в частности, евродепутаты Радослав Сикорский и Андрюс Кубилюс, которые уже давно активно поддерживают Украину.

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Обращение уже 19 июля планируют отправить руководителям государств-членов ЕС.

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