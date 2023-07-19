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Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16

Ирина Балачук, "Европейская правда"Среда, 19 июля 2023, 19:21
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Фото иллюстративное с pixabay.com

Три десятка депутатов Европейского парламента призывают как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, на которых украинские летчики начнут учиться в августе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо, опубликованное 19 июля инициатором кампании, депутатом Европарламента от Чехии Томашем Здеховским

Дословно из письма: "Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию".

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Детали: Подписанты обращения просят государств-членов ЕС срочно поддержать ускоренную передачу боевых истребителей F-16 Fighting Falcon, потому что они нужны для "укрепления обороны и наступательных возможностей Украины".

Также евродепутаты отмечают, что без истребителей другая военная помощь, которую Запад уже предоставил Украине, "может не достичь полного потенциала".

Письмо подписали, в частности, евродепутаты Радослав Сикорский и Андрюс Кубилюс, которые уже давно активно поддерживают Украину.

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Обращение уже 19 июля планируют отправить руководителям государств-членов ЕС.

Предыстория:

  • На саммите НАТО в Литве министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
  • Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.

Темы: ЕвропарламентЕСистребителипомощь Украине
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