Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Три десятка депутатов Европейского парламента призывают как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, на которых украинские летчики начнут учиться в августе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо, опубликованное 19 июля инициатором кампании, депутатом Европарламента от Чехии Томашем Здеховским
Дословно из письма: "Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию".
Детали: Подписанты обращения просят государств-членов ЕС срочно поддержать ускоренную передачу боевых истребителей F-16 Fighting Falcon, потому что они нужны для "укрепления обороны и наступательных возможностей Украины".
Также евродепутаты отмечают, что без истребителей другая военная помощь, которую Запад уже предоставил Украине, "может не достичь полного потенциала".
Письмо подписали, в частности, евродепутаты Радослав Сикорский и Андрюс Кубилюс, которые уже давно активно поддерживают Украину.
Обращение уже 19 июля планируют отправить руководителям государств-членов ЕС.
Предыстория:
- На саммите НАТО в Литве министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.