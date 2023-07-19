Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6

Ірина Балачук, "Європейська правда"Середа, 19 липня 2023, 20:05
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
Фото deepstatemap.live

Упродовж місяця Київ відвоював більше території, ніж росіяни змогли захопити за рік, заявив голова британської служби зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур.

Джерело: Мур під час виступу в посольстві Великої Британії в Празі 19 липня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Politico

Пряма мова Мура: "Українські командири, на відміну від своїх російських колег, хочуть зберегти життя своїх солдатів і тому просуваються з належною обережністю".

Реклама:

Деталі: Глава МІ6 додав, що деокупація Україною своїх територій – це "важкий шлях, і українські посадовці та військові не цураються цього", тоді як "росіяни мали можливість створити оборону, яку дуже важко подолати".

Він також закликав росіян, обурених війною в Україні, "об'єднати зусилля" з його розвідувальною службою і покласти край кровопролиттю.

У цій же промові Мур висловив переконання, що штучний інтелект не замінить шпигунів-людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УкраїнаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Україна
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: