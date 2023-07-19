Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6

Упродовж місяця Київ відвоював більше території, ніж росіяни змогли захопити за рік, заявив голова британської служби зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур.

Джерело: Мур під час виступу в посольстві Великої Британії в Празі 19 липня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Politico

Пряма мова Мура: "Українські командири, на відміну від своїх російських колег, хочуть зберегти життя своїх солдатів і тому просуваються з належною обережністю".

Деталі: Глава МІ6 додав, що деокупація Україною своїх територій – це "важкий шлях, і українські посадовці та військові не цураються цього", тоді як "росіяни мали можливість створити оборону, яку дуже важко подолати".

Реклама:

Він також закликав росіян, обурених війною в Україні, "об'єднати зусилля" з його розвідувальною службою і покласти край кровопролиттю.

У цій же промові Мур висловив переконання, що штучний інтелект не замінить шпигунів-людей.