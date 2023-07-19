Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6

В течение месяца Киев отвоевал больше территории, чем россияне смогли захватить за год, заявил глава британской службы внешней разведки МИ6 Ричард Мур.

Источник: Мур во время выступления в посольстве Великобритании в Праге 19 июля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Politico

Прямая речь Мура: "Украинские командиры, в отличие от своих российских коллег, хотят сохранить жизнь своих солдат и поэтому продвигаются с должной осторожностью".

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Детали: Глава МИ6 добавил, что деоккупация Украиной своих территорий − это "трудный путь, и украинские чиновники и военные не чураются этого", тогда как "россияне имели возможность создать оборону, которую очень трудно преодолеть".

Он также призвал россиян, возмущенных войной в Украине, "объединить усилия" с его разведывательной службой и положить конец кровопролитию.

В этой же речи Мур выразил убеждение, что искусственный интеллект не заменит шпионов-людей.