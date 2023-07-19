60 тисяч тонн агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський

Шістдесят тисяч тонн агропродукції, яку знищила Росія своїми ракетними ударами по Одещині в ніч на 19 липня, мали доправити до Китаю.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, зберігалося близько 1 млн тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці-Азії.

В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, зберігалося 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалася для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає".

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