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60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский

Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 20:05
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Фото иллюстративное

Шестьдесят тисяч тонн агропродукции, которую уничтожила Россия своими ракетными ударами по Одесской области в ночь на 19 июля, должны были доставить в Китай.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Этот удар террористов доказывает, что их мишень не только Украина и не только жизни наших людей. В портах, которые были атакованы, хранилось около 1 млн тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен был бы быть доставлен в страны-потребители в Африке-Азии.

В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. То есть всех это затрагивает".   

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Предыстория:

  • В результате российских атак на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Темы: Зеленскийсельское хозяйствоРосcия
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