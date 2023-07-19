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NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд

"Європейська правда", Олександр ШумілінСереда, 19 липня 2023, 20:31
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
ПУСКОВА ЗРК NASAMS, ФОТО З ПОРТАЛУ МІЛІТАРНИЙ

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на повідомлення Пентагону

Новий пакет допомоги США надається через "Ініціативу сприяння безпеці України" (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання в промисловості, а не його вилучення із запасів американської армії.

До пакета входять насамперед чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS і боєприпаси до них, 152-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси.

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Ще згадуються раніше анонсовані безпілотники Phoenix Ghost та Switchblade, а також засоби протидії БПЛА та радіоелектронної боротьби.

Крім того, США закуплять для України 150 паливозаправників, 115 тактичних автомобілів для буксирування й транспортування техніки, 50 тактичних машин для евакуації техніки, обладнання для охорони портів та гаваней і розмінування, а також тактичні системи захищеного зв'язку.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси, покликані допомогти тимчасово компенсувати дефіцит артилерійських снарядів.

ВІДЕО ДНЯ

До останнього оголошення загальна сума американської військової допомоги Києву з лютого 2022 року становила понад 41,3 млрд доларів.

Теми: СШАвійнадопомога Українізброя
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