NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Новый пакет помощи США предоставляется через "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оборудования в промышленности, а не его изъятие из запасов американской армии.

В пакет входят прежде всего четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы.

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Еще упоминаются ранее анонсированные беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, а также средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, США закупят для Украины 150 топливозаправщиков, 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники, 50 тактических машин для эвакуации техники, оборудование для охраны портов и гаваней и разминирования, а также тактические системы защищенной связи.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы, призванные помочь временно компенсировать дефицит артиллерийских снарядов.

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До последнего объявления общая сумма американской военной помощи Киеву с февраля 2022 года составляла более 41,3 млрд долларов.