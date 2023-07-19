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NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд

"Европейская правда", Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 20:31
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
ПУСКОВАЯ ЗРК NASAMS, ФОТО С ПОРТАЛА МИЛИТАРНЫЙ

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Новый пакет помощи США предоставляется через "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оборудования в промышленности, а не его изъятие из запасов американской армии.

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В пакет входят прежде всего четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы.

Еще упоминаются ранее анонсированные беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, а также средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, США закупят для Украины 150 топливозаправщиков, 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники, 50 тактических машин для эвакуации техники, оборудование для охраны портов и гаваней и разминирования, а также тактические системы защищенной связи.

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Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы, призванные помочь временно компенсировать дефицит артиллерийских снарядов.

До последнего объявления общая сумма американской военной помощи Киеву с февраля 2022 года составляла более 41,3 млрд долларов.

Темы: СШАвойнапомощь Украинеоружие
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