Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд

"Европейская правда", Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 20:31
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
ПУСКОВАЯ ЗРК NASAMS, ФОТО С ПОРТАЛА МИЛИТАРНЫЙ

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Новый пакет помощи США предоставляется через "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оборудования в промышленности, а не его изъятие из запасов американской армии.

В пакет входят прежде всего четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы.

Реклама:

Еще упоминаются ранее анонсированные беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, а также средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, США закупят для Украины 150 топливозаправщиков, 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники, 50 тактических машин для эвакуации техники, оборудование для охраны портов и гаваней и разминирования, а также тактические системы защищенной связи.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы, призванные помочь временно компенсировать дефицит артиллерийских снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

До последнего объявления общая сумма американской военной помощи Киеву с февраля 2022 года составляла более 41,3 млрд долларов.

Темы: СШАвойнапомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Пригожин впервые выступил в Беларуси: "То, что происходит на фронте, это позор"
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: