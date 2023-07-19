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Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"

"Європейська правда", Олександр ШумілінСереда, 19 липня 2023, 21:05

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сподівається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зможе переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує британського міністра в інтерв’ю Anadolu

"Я дуже сподіваюся, що президент (Ердоган – ред.) зможе переконати (Росію – ред.) у важливості Чорноморської зернової ініціативи, яка допомагає врятувати людей від голоду і сприяє зниженню міжнародних цін на зерно", – сказав Клеверлі.

За його словами, Ердоган здійснив "неймовірно важливу роботу від імені багатьох людей по всьому світу", зігравши свою роль у забезпеченні зернової ініціативи.

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Британський міністр також звинуватив Росію у використанні голоду в усьому світі як засобу впливу і закликав Кремль повернутися до "зернової угоди".

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

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Теми: Велика БританіязерноТуреччина
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