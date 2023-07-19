Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"

"Європейська правда", Олександр ШумілінСереда, 19 липня 2023, 21:05

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сподівається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зможе переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує британського міністра в інтерв’ю Anadolu

"Я дуже сподіваюся, що президент (Ердоган – ред.) зможе переконати (Росію – ред.) у важливості Чорноморської зернової ініціативи, яка допомагає врятувати людей від голоду і сприяє зниженню міжнародних цін на зерно", – сказав Клеверлі.

За його словами, Ердоган здійснив "неймовірно важливу роботу від імені багатьох людей по всьому світу", зігравши свою роль у забезпеченні зернової ініціативи.

Британський міністр також звинуватив Росію у використанні голоду в усьому світі як засобу впливу і закликав Кремль повернутися до "зернової угоди".

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Литва і Хорватія пропонують свої порти для експорту українського зерна. 

Теми: Велика БританіязерноТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
У парламенті Британії хочуть покарати голову оборонного комітету, який раптом похвалив талібів
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: