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Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"

"Европейская правда", Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 21:05

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует британского министра в интервью Anadolu

"Я очень надеюсь, что президент (Эрдоган – ред.) сможет убедить (Россию – ред.) в важности Черноморской зерновой инициативы, которая помогает спасти людей от голода и способствует снижению международных цен на зерно", – сказал Клеверли.

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По его словам, Эрдоган совершил "невероятно важную работу от имени многих людей по всему миру", сыграв свою роль в обеспечении зерновой инициативы.

Британский министр также обвинил Россию в использовании голода во всем мире в качестве средства воздействия и призвал Кремль вернуться к "зерновой сделке".

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

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Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Литва и Хорватия предлагают свои порты для экспорта украинского зерна.

Темы: ВеликобританиязерноТурция
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