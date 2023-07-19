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Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону

Ірина Балачук, "Європейська правда"Середа, 19 липня 2023, 22:26
Польща погрожує закрити кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Польща не відкриватиме кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна, заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агенцію РАР

Пряма мова Моравецького: "Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі".

Деталі: Він наголосив, що цей крок Варшава ухвалює "не проти українців", а "для польських фермерів".

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Моравецький підкреслив, що закриття кордону стосуватиметься й інших сільськогосподарських товарів.

"Поляки заробляють на транзиті, це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку, тому ми полегшуємо цей експорт і робимо транзит можливим", – додав він.

Польський прем’єр нагадав, що згідно з рішенням Єврокомісії, Польща має знову відкрити кордон з Україною для імпорту зернових 15 вересня, тобто менш ніж через два місяці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше 19 липня п'ять центральноєвропейських членів Євросоюзу – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина – спільно звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.
  • Центральноєвропейські країни побоюються, що припинення "зернової угоди" Росією може призвести до збільшення потоків зерна і виникнення вузьких місць у цих п'яти країнах.

Читайте також: Вимога без доказів: чи продовжить ЄС заборону для українського агроекспорту

Теми: ПольщаУкраїназернокордон
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