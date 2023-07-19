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Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет

Ирина Балачук, "Европейская правда"Среда, 19 июля 2023, 22:26
Польша угрожает закрыть границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Польша не будет открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство РАР

Прямая речь Моравецкого: "Я хочу четко заявить от Министерства сельского хозяйства Республики Польша, что мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать ... регламент, который продолжит этот запрет, или мы это сделаем сами".

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Детали: Он отметил, что этот шаг Варшава принимает "не против украинцев", а "для польских фермеров".

Моравецкий подчеркнул, что закрытие границы будет касаться и других сельскохозяйственных товаров.

"Поляки зарабатывают на транзите, это не грозит дестабилизацией внутреннего рынка, поэтому мы облегчаем этот экспорт и делаем транзит возможным", − добавил он.

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Польский премьер напомнил, что согласно решению Еврокомиссии, Польша должна снова открыть границу с Украиной для импорта зерновых 15 сентября, то есть менее чем через два месяца.

Предыстория:

  • Ранее 19 июля пять центральноевропейских членов Евросоюза − Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия − совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
  • Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в этих пяти странах.

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Темы: ПольшаУкраиназернограница
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