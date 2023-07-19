Контрнаступ буде важким і довгим − Подоляк

Україна очікує, що звільнення окупованих росіянами територій буде довгим і виснажливим, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на інтерв’ю Подоляка AFP

Пряма мова Подоляка: "Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу".

Деталі: Він додав, що прогрес йде "повільніше, ніж ми хочемо".

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Радник голови ОП зазначив, що контрнаступ ускладнюється щільним мінуванням, а також проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, зокрема з поставками зброї.

"Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка − дві-три сотні танків, перш за все. Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті", − пояснив Подоляк.

Деталі: При цьому він додав, що кількість наступальних операцій української армії "поступово зростає", і наразі ще не всі підготовлені бригади задіяні на полі бою.