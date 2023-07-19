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Контрнаступление будет тяжелым и долгим − Подоляк

Среда, 19 июля 2023, 23:02
Контрнаступление будет тяжелым и долгим − Подоляк
Михаил Подоляк. Фото ОП

Украина ожидает, что освобождение оккупированных россиянами территорий будет долгим и изнурительным, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на интервью Подоляка AFP

Прямая речь Подоляка: "Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени".

Детали: Он добавил, что прогресс идет "медленнее, чем мы хотим".

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Советник главы ОП отметил, что контрнаступление осложняется плотным минированием, а также проблемами с материально-техническим обеспечением, в частности с поставками оружия.

"Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника − две-три сотни танков, прежде всего. Нам нужно от 60 до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте", − пояснил Подоляк.

При этом он добавил, что количество наступательных операций украинской армии "постепенно растет", и пока еще не все подготовленные бригады задействованы на поле боя.

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Темы: контрнаступлениедеоккупацияОфис президента
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