Окупанти вдарили по 5-поверхівці в Очакові: є поранений
Середа, 19 липня 2023, 23:59
Російські війська завдали удару по житловому багатоповерховому будинку в місті Очаків Миколаївської області ввечері 19 липня, у результаті чого чоловік дістав поранення.
Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет та Нацполіція у Telegram
Пряма мова Шайхета: "Черговий терор м. Очаків Миколаївської області. Цього разу житлова пʼятиповерхівка в центрі міста. Є поранені, але загрози їхньому життю немає. Поліція та ДСНС області працюють на місці події".
Деталі: У Нацполіції уточнили, що п’ятиповерховий будинок пошкоджений.
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44-річний чоловік звернувся по допомогу до медичного закладу.
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