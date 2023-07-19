Окупанти вдарили по 5-поверхівці в Очакові: є поранений

Російські війська завдали удару по житловому багатоповерховому будинку в місті Очаків Миколаївської області ввечері 19 липня, у результаті чого чоловік дістав поранення.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет та Нацполіція у Telegram

Пряма мова Шайхета: "Черговий терор м. Очаків Миколаївської області. Цього разу житлова пʼятиповерхівка в центрі міста. Є поранені, але загрози їхньому життю немає. Поліція та ДСНС області працюють на місці події".

Деталі: У Нацполіції уточнили, що п’ятиповерховий будинок пошкоджений.

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44-річний чоловік звернувся по допомогу до медичного закладу.