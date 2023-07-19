Оккупанты ударили по 5-этажке в Очакове: есть раненый

Российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому в городе Очаков Николаевской области вечером 19 июля, в результате чего мужчина получил ранения.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет и Нацполиция в Telegram

Прямая речь Шайхета: "Очередной террор г. Очаков Николаевской области. На этот раз жилая пятиэтажка в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет. Полиция и ГСЧС области работают на месте происшествия".

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Детали: В Нацполиции уточнили, что пятиэтажный дом поврежден.

44-летний мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение.