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Оккупанты ударили по 5-этажке в Очакове: есть раненый

Ирина БалачукСреда, 19 июля 2023, 23:59
Оккупанты ударили по 5-этажке в Очакове: есть раненый
Фото из Telegram Сергея Шайхета

Российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому в городе Очаков Николаевской области вечером 19 июля, в результате чего мужчина получил ранения.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет и Нацполиция в Telegram

Прямая речь Шайхета: "Очередной террор г. Очаков Николаевской области. На этот раз жилая пятиэтажка в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет. Полиция и ГСЧС области работают на месте происшествия". 

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Детали: В Нацполиции уточнили, что пятиэтажный дом поврежден. 

 

44-летний мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение.

Темы: Николаевская областьвойна
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