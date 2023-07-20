Обстріли Сумщини: за добу – майже 100 "прильотів"

Протягом 19 липня російські окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 99 вибухів, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Юнаківській громаді здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

На територію Білопільської громади ворог скинув 27 мін.

У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл САУ (2 вибухи). Також були авіаудари, випущено 7 некерованих ракет. Крім того, були мінометні обстріли (23 міни). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Було горіння гаражу, літньої кухні і господарчої споруди.

У Миропільській громаді були мінометні обстріли (7 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарську споруду. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено домогосподарство та вбито худобу.

По Миколаївській громаді здійснено мінометний обстріл ( 4 міни).

У Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл САУ 120 мм (4 вибухи)

У Великописарівській громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи).

По Есманській громаді росіяни били з мінометів (9 вибухів).

На територію Новослобідської громади ворог скинув 7 мін.