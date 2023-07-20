Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 100 "прилетов"

В течение 19 июля российские оккупанты совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксировано 99 взрывов, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Юнаковской громаде осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).

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На территорию Белопольской громады враг сбросил 27 мин.

В Краснопольской громаде зафиксирован артобстрел САУ (2 взрыва). Также были авиаудары, выпущено 7 неуправляемых ракет. Кроме того, были минометные обстрелы (23 мины). В результате одного из обстрелов повреждены 8 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линия электропередач, газопровод, летние кухни, гаражи, легковые автомобили, трактор. Было горение гаража, летней кухни и хозяйственной постройки.

В Миропольской громаде были минометные обстрелы (7 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждена хозяйственная постройка. В результате еще одного обстрела повреждено домохозяйство и убит скот.

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По Николаевской громаде осуществлен минометный обстрел (4 мины).

В Хотинской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел САУ 120 мм (4 взрыва)

В Великописаревской громаде был обстрел из артиллерии (2 взрыва).

По Эсманской громаде россияне били из минометов (9 взрывов).

На территорию Новослободской громады враг сбросил 7 мин.