Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 100 "прилетов"

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 00:19
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 100 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 19 июля российские оккупанты совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксировано 99 взрывов, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Юнаковской громаде осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).

На территорию Белопольской громады враг сбросил 27 мин.

Реклама:

В Краснопольской громаде зафиксирован артобстрел САУ (2 взрыва). Также были авиаудары, выпущено 7 неуправляемых ракет. Кроме того, были минометные обстрелы (23 мины). В результате одного из обстрелов повреждены 8 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линия электропередач, газопровод, летние кухни, гаражи, легковые автомобили, трактор. Было горение гаража, летней кухни и хозяйственной постройки.

В Миропольской громаде были минометные обстрелы (7 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждена хозяйственная постройка. В результате еще одного обстрела повреждено домохозяйство и убит скот.

По Николаевской громаде осуществлен минометный обстрел (4 мины).

ВИДЕО ДНЯ

В Хотинской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел САУ 120 мм (4 взрыва)

В Великописаревской громаде был обстрел из артиллерии (2 взрыва).

По Эсманской громаде россияне били из минометов (9 взрывов).

На территорию Новослободской громады враг сбросил 7 мин.

Темы: Сумская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Сумская область
Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии, повредили частные дома
Количество погибших из-за атаки на Белополье возросло
Враг атаковал Сумскую область: есть погибшие, раненые, повреждены дома и техника
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: