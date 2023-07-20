В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ

В Одессе ночью 20 июля прогремела серия мощных взрывов.

Источник: "Суспільне" в Telegram

Детали: О первом взрыве в городе издание сообщило около 02:10.

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Перед тем Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для Одесской области.

Около 3-х ночи "Суспільне" сообщило о серии мощных взрывов в Одессе.

Сейчас в области продолжается воздушная тревога.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не снимать работу ПВО.