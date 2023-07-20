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Український контрнаступ досягнув успіху на 3 напрямках – ISW

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 05:55
Український контрнаступ досягнув успіху на 3 напрямках – ISW
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Українські війська 19 липня провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіхів на цих напрямках, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті повідомили, що геолокаційні дані, опубліковані 19 липня, вказують на те, що українські сили досягли успіхів поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

"Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції на північ і південь від міста Бахмут та змусили російські війська відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута). Генштаб також повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції на Бердянському (район кордону Запорізької та Донецької областей) та Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямках. Речник Таврійського угруповання українських військ майор Валерій Шершень заявив, що українські війська просунулися більш ніж на кілометр на невстановленому напрямку на Мелітопольському напрямку", – відзначили в ISW.

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Аналітики інституту навели слова одного з російських "воєнкорів", який заявив, що російським військам не вистачає ротації та підкріплень на Запорізькому фронті та на південь від Бахмута, що заважає їм відвоювати втрачені позиції, а подальші затримки у вирішенні питань ротації та підкріплення на південь від Бахмута загрожують серйозними наслідками для угруповання окупантів.

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Теми: контрнаступвійнаУкраїна
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