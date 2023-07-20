Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях – ISW

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 05:55
Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Украинские войска 19 июля провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успехов на этих направлениях, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте сообщили, что геолокационные данные, опубликованные 19 июля, указывают на то, что украинские силы достигли успехов вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Реклама:

"Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута). Генштаб также сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции на Бердянском (район границы Запорожской и Донецкой областей) и Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях. Спикер Таврической группировки украинских войск майор Валерий Шершень заявил, что украинские войска продвинулись более чем на километр на неустановленном направлении на Мелитопольском направлении", – отметили в ISW.

Аналитики института привели слова одного из российских "военкоров", который заявил, что российским войскам не хватает ротации и подкреплений на Запорожском фронте и к югу от Бахмута, что мешает им отвоевать утраченные позиции, а дальнейшие задержки в решении вопросов ротации и подкрепления к югу от Бахмута грозят серьезными последствиями для группировки оккупантов.

Темы: контрнаступлениевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
контрнаступление
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: