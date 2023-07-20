Ворог вночі тричі обстрілював Нікопольщину: є руйнування

Руйнування після ударів РФ. Фото з Telegram Лисака

Російські окупанти протягом ночі на 20 липня тричі гатили по Нікопольському районі Дніпропетровської області, є руйнування, обійшлося без жертв.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі ворог обстрілював Нікопольський район тричі. Випустив майже півтора десятка снарядів. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих.

Реклама:

Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та машина".

Деталі: Під ранок, повідомив також очільник ОВА, ворог вдарив по Мирівській громаді, пошкодивши агрофірму, інфраструктурний об'єкт та чотири житлові будинки.

"Рятувальники продовжують обстежувати територію та уточнювати наслідки атак", – додав Лисак.