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Враг ночью трижды обстреливал Никопольщину: есть разрушения

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 07:45
Враг ночью трижды обстреливал Никопольщину: есть разрушения
Разрушения после ударов РФ. Фото из Telegram Лысака

Российские оккупанты в течение ночи на 20 июля трижды били по Никопольскому району Днепропетровской области, есть разрушения, обошлось без жертв.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью враг обстреливал Никопольский район трижды. Выпустил почти полтора десятка снарядов. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без пострадавших.

Повреждены девятиэтажка, частное предприятие, автостоянка и машина".

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Детали: Под утро, сообщил также глава ОВА, враг ударил по Мировской громаде, повредив агрофирму, инфраструктурный объект и четыре жилых дома.

"Спасатели продолжают обследовать территорию и уточнять последствия атак", – добавил Лысак.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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