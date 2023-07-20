Враг ночью трижды обстреливал Никопольщину: есть разрушения
Четверг, 20 июля 2023, 07:45
Российские оккупанты в течение ночи на 20 июля трижды били по Никопольскому району Днепропетровской области, есть разрушения, обошлось без жертв.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Этой ночью враг обстреливал Никопольский район трижды. Выпустил почти полтора десятка снарядов. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без пострадавших.
Повреждены девятиэтажка, частное предприятие, автостоянка и машина".
Реклама:
Детали: Под утро, сообщил также глава ОВА, враг ударил по Мировской громаде, повредив агрофирму, инфраструктурный объект и четыре жилых дома.
"Спасатели продолжают обследовать территорию и уточнять последствия атак", – добавил Лысак.