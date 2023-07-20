Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових
Четвер, 20 липня 2023, 08:17
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,
- танків − 4 129 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,
- артилерійських систем − 4 592 (+19) од,
- РСЗВ − 692 (+3) од,
- засобів ППО − 433 (+3) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,
- крилатих ракет − 1 293 (+14) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,
- спеціальної техніки − 685 (+2) од.
Дані уточнюються.
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