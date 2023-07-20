Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,

танків − 4 129 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,

артилерійських систем − 4 592 (+19) од,

РСЗВ − 692 (+3) од,

засобів ППО − 433 (+3) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,

крилатих ракет − 1 293 (+14) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,

спеціальної техніки − 685 (+2) од.

Дані уточнюються.