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Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових

Ірина БалачукЧетвер, 20 липня 2023, 08:17
Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували близько 530 окупантів, 33 безпілотники, 19 артилерійських систем та 6 танків ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 129 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6) од,
  • артилерійських систем − 4 592 (+19) од,
  • РСЗВ − 692 (+3) од,
  • засобів ППО − 433 (+3) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 918 (+33) од,
  • крилатих ракет − 1 293 (+14) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 134 (+29) од,
  • спеціальної техніки − 685 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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