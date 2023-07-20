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Потери России превысили уже 240 тысяч военных

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 08:17
Потери России превысили уже 240 тысяч военных
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 530 оккупантов, 33 беспилотника, 19 артиллерийских систем и 6 танков врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 240 010 (+530) человек ликвидировано,
  • танков − 4 129 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 065 (+6) ед,
  • артиллерийских систем − 4 592 (+19) ед,
  • РСЗО − 692 (+3) ед,
  • средств ПВО − 433 (+3) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 918 (+33) ед,
  • крылатых ракет − 1 293 (+14) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 134 (+29) ед,
  • специальной техники − 685 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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