Потери России превысили уже 240 тысяч военных
Четверг, 20 июля 2023, 08:17
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 530 оккупантов, 33 беспилотника, 19 артиллерийских систем и 6 танков врага.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 240 010 (+530) человек ликвидировано,
- танков − 4 129 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 8 065 (+6) ед,
- артиллерийских систем − 4 592 (+19) ед,
- РСЗО − 692 (+3) ед,
- средств ПВО − 433 (+3) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 918 (+33) ед,
- крылатых ракет − 1 293 (+14) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 134 (+29) ед,
- специальной техники − 685 (+2) ед.
Данные уточняются.
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