Потери России превысили уже 240 тысяч военных

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 530 оккупантов, 33 беспилотника, 19 артиллерийских систем и 6 танков врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 240 010 (+530) человек ликвидировано,

танков − 4 129 (+6) ед,

боевых бронированных машин − 8 065 (+6) ед,

артиллерийских систем − 4 592 (+19) ед,

РСЗО − 692 (+3) ед,

средств ПВО − 433 (+3) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 918 (+33) ед,

крылатых ракет − 1 293 (+14) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 134 (+29) ед,

специальной техники − 685 (+2) ед.

Данные уточняются.

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