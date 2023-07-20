Росіяни вдарили "Шахедами" по житлових будинках на Чернігівщині

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Росія атакувала безпілотниками "Шахед" Чернігівську область − є влучання у житлові будинки, кількість постраждалих уточнюється, мешканців відселяють.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова Чауса: "Цієї ночі Семенівку ворог нещадно атакував дронами-камікадзе типу "Шахед". Є влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців".

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Деталі: Він також додав, що росіяни били і по Новгород-Сіверській ТГ − зафіксовано 14 приходів з артилерії, 36 − з РСЗВ; 7 − з міномета; 3 − ймовірно некерованими авіаційними ракетами, запущеними з вертольота.





