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Росіяни вдарили "Шахедами" по житлових будинках на Чернігівщині

Ірина БалачукЧетвер, 20 липня 2023, 08:36
Росіяни вдарили Шахедами по житлових будинках на Чернігівщині
Тут і далі фото з Telegram Чауса

Росія атакувала безпілотниками "Шахед" Чернігівську область − є влучання у житлові будинки, кількість постраждалих уточнюється, мешканців відселяють.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова Чауса: "Цієї ночі Семенівку ворог нещадно атакував дронами-камікадзе типу "Шахед". Є влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців". 

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Деталі: Він також додав, що росіяни били і по Новгород-Сіверській ТГ − зафіксовано 14 приходів з артилерії, 36 − з РСЗВ; 7 − з міномета; 3 − ймовірно некерованими авіаційними ракетами, запущеними з вертольота. 

 



 

Теми: Чернігівська областьбезпілотникивійна
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