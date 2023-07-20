Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили "Шахедами" по жилым домам на Черниговщине

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 08:36
Россияне ударили Шахедами по жилым домам на Черниговщине
Здесь и далее фото из Telegram Чауса

Россия атаковала беспилотниками "Шахед" Черниговскую область − есть попадания в жилые дома, количество пострадавших уточняется, жителей отселяют.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "Этой ночью Семеновку враг беспощадно атаковал дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть попадания в жилые дома. Количество пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей". 

Реклама:
 

Детали: Он также добавил, что россияне били и по Новгород-Северской ТО − зафиксировано 14 приходов из артиллерии, 36 − из РСЗО; 7 − из миномета; 3 − вероятно неуправляемыми авиационными ракетами, запущенными с вертолета. 

 

Темы: Черниговская областьбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: