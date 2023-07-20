Россияне ударили "Шахедами" по жилым домам на Черниговщине
Четверг, 20 июля 2023, 08:36
Россия атаковала беспилотниками "Шахед" Черниговскую область − есть попадания в жилые дома, количество пострадавших уточняется, жителей отселяют.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь Чауса: "Этой ночью Семеновку враг беспощадно атаковал дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть попадания в жилые дома. Количество пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей".
Детали: Он также добавил, что россияне били и по Новгород-Северской ТО − зафиксировано 14 приходов из артиллерии, 36 − из РСЗО; 7 − из миномета; 3 − вероятно неуправляемыми авиационными ракетами, запущенными с вертолета.
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