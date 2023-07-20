Окупанти вночі атакували "Оніксами", "Калібрами" і "Іскандерами": 18 цілей з 38 знищила ППО

Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Уночі 20 липня окупанти знову атакують південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе".



Деталі: Зокрема, росіяни випустили:

7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі на півдні України.

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Повітряні сили змогли знищити 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Також повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.