Окупанти вночі атакували "Оніксами", "Калібрами" і "Іскандерами": 18 цілей з 38 знищила ППО
Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Уночі 20 липня окупанти знову атакують південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе".
Деталі: Зокрема, росіяни випустили:
- 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).
Під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі на півдні України.
Повітряні сили змогли знищити 18 повітряних цілей:
- 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
- 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
- 13 ударних дронів "Shahed-136/131".
Також повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.