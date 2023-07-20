Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вночі атакували "Оніксами", "Калібрами" і "Іскандерами": 18 цілей з 38 знищила ППО

Ірина БалачукЧетвер, 20 липня 2023, 08:54
Окупанти вночі атакували Оніксами, Калібрами і Іскандерами: 18 цілей з 38 знищила ППО
Фото ілюстративне з Facebook Повітряних сил ЗСУ

Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Уночі 20 липня окупанти знову атакують південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе".

Деталі: Зокрема, росіяни випустили:

  • 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
  • 19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі на півдні України.

Реклама:

Повітряні сили змогли знищити 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
  • 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Також повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ

відеоШаблістка Харлан: Росія тероризує і спорт, правила мають змінитися

Дискваліфікація Харлан: Україна попереджала FIE, а росіянка вчинила провокацію

відеоЗеленський про "відпочинок від держави" й Арістова: Мінус нардеп, справедливо

відеоУ центрі Кам’янського прибрали бюст Брежнєва

відео, мапа, оновленоУкраїнські війська звільнили Старомайорське

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Ворог запустив у напрямку Одещини протикорабельні ракети – Повітряні сили
Повітряники оголосили ракетну небезпеку у низці областей
Масована атака РФ "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та "Шахедами": 19 липня ППО знищила 37 цілей із 63-х
Останні новини
05:07
Мелоні: Підтримуючи Україну, Італія захищає міжнародне право
04:30
Москву атакував безпілотик: російська влада стверджує, що його збили
03:50
У Держдепі відповіли на обіцянки Путіна надати безкоштовне зерно країнам Африки
03:03
Трампу висунули додаткові звинувачення у справі про зберігання секретних документів – ЗМІ
02:22
Перші танки Abrams можуть прибути в Україну у вересні – ЗМІ
01:23
ЄС дозволив Німеччині витратити 40 млн євро на перший постійний LNG-термінал
01:09
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину: знищено ферму, загинуло понад 50 тварин
00:49
США не обговорюють супровід суден з українським зерном – Білий дім
00:44
відеоШаблістка Харлан: Росія тероризує і спорт, правила мають змінитися
00:27
Окупанти обстріляли Новоосинове на Харківщині: 5 постраждалих
Усі новини...
Реклама: