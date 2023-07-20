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Оккупанты ночью атаковали "Ониксами", "Калибрами" и "Искандерами": 18 целей из 38 уничтожила ПВО

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 08:54
Оккупанты ночью атаковали Ониксами, Калибрами и Искандерами: 18 целей из 38 уничтожила ПВО
Фото иллюстративное из Facebook Воздушных сил ВСУ

Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "Ночью 20 июля оккупанты снова атакуют южные регионы Украины! На этот раз под ударом российских ракет Одесса и Николаев. В целом противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе".

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Детали: В частности, россияне выпустили:

  • 7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 − пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • 19 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений − южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Под ударом российских ракет были порты, причалы, жилые дома и торговые сети на юге Украины.

Воздушные силы смогли уничтожить 18 воздушных целей:

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  • 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
  • 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";
  • 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

Также сообщается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиракетный удар
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