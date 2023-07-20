Оккупанты ночью атаковали "Ониксами", "Калибрами" и "Искандерами": 18 целей из 38 уничтожила ПВО
Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ПС: "Ночью 20 июля оккупанты снова атакуют южные регионы Украины! На этот раз под ударом российских ракет Одесса и Николаев. В целом противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе".
Детали: В частности, россияне выпустили:
- 7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 − пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- 19 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений − южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).
Под ударом российских ракет были порты, причалы, жилые дома и торговые сети на юге Украины.
Воздушные силы смогли уничтожить 18 воздушных целей:
- 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";
- 13 ударных дронов "Shahed-136/131".
Также сообщается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.