Оккупанты ночью атаковали "Ониксами", "Калибрами" и "Искандерами": 18 целей из 38 уничтожила ПВО

Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "Ночью 20 июля оккупанты снова атакуют южные регионы Украины! На этот раз под ударом российских ракет Одесса и Николаев. В целом противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе".

Детали: В частности, россияне выпустили:

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7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 − пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений − южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Под ударом российских ракет были порты, причалы, жилые дома и торговые сети на юге Украины.

Воздушные силы смогли уничтожить 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов "Shahed-136/131".

Также сообщается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.