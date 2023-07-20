Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ночью атаковали "Ониксами", "Калибрами" и "Искандерами": 18 целей из 38 уничтожила ПВО

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 08:54
Оккупанты ночью атаковали Ониксами, Калибрами и Искандерами: 18 целей из 38 уничтожила ПВО
Фото иллюстративное из Facebook Воздушных сил ВСУ

Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "Ночью 20 июля оккупанты снова атакуют южные регионы Украины! На этот раз под ударом российских ракет Одесса и Николаев. В целом противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе".

Детали: В частности, россияне выпустили:

Реклама:
  • 7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 − пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • 19 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений − южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Под ударом российских ракет были порты, причалы, жилые дома и торговые сети на юге Украины.

Воздушные силы смогли уничтожить 18 воздушных целей:

  • 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
  • 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";
  • 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

Также сообщается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Враг запустил в направлении Одесской области противокорабельные ракеты – Воздушные силы
Воздушники объявили ракетную опасность в ряде областей
Массированная атака РФ "Калибрами", "Ониксами", Х-22 и "Шахедами": 19 июля ПВО уничтожила 37 целей из 63-х
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: