Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Розвідка Великої Британії вважає, що Росія прийняла рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи раніше, ніж оголосила про це, бо вважала, що ініціатива більше не відповідає її інтересам.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 20 липня
Дослівно розвідка: "Росія замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням, що цивільні судна наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях, не надаючи доказів своїм твердженням".
Деталі: Повідомляється, що, вийшовши з "зернової угоди", Росія фактично звела нанівець угоду, яка забезпечувала безпечний прохід суден, що експортують українське зерно.
Розвідка вважає, що РФ хоче зупинити будь-яке торговельне судноплавство з українських портів.
Передісторія:
- 19 липня міністерство оборони Росії заявило, що вважатиме всі судна, які наближаються до України, потенційними перевізниками зброї.
- 17 липня РФ заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.
- Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.