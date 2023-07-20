Британская разведка: Россия решила выйти из "зерновой сделки" еще некоторое время назад

Разведка Великобритании считает, что Россия приняла решение о выходе из Черноморской зерновой инициативы раньше, чем объявила об этом, потому что считала, что инициатива больше не отвечает ее интересам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 20 июля

Дословно разведка: "Россия замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством, что гражданские суда подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях, не предоставляя доказательств своим утверждениям".

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Детали: Сообщается, что, выйдя из "зернового соглашения", Россия фактически свела на нет соглашение, которое обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно.

Разведка считает, что РФ хочет остановить любое торговое судоходство из украинских портов.

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