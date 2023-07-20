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Британская разведка: Россия решила выйти из "зерновой сделки" еще некоторое время назад

Ирина Балачук, "Европейская правда"Четверг, 20 июля 2023, 09:20
Британская разведка: Россия решила выйти из зерновой сделки еще некоторое время назад
Фото с сайта mtu.gov.ua

Разведка Великобритании считает, что Россия приняла решение о выходе из Черноморской зерновой инициативы раньше, чем объявила об этом, потому что считала, что инициатива больше не отвечает ее интересам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 20 июля

Дословно разведка: "Россия замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством, что гражданские суда подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях, не предоставляя доказательств своим утверждениям".

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Детали: Сообщается, что, выйдя из "зернового соглашения", Россия фактически свела на нет соглашение, которое обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно.

Разведка считает, что РФ хочет остановить любое торговое судоходство из украинских портов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 июля министерство обороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.
  • 17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
  • Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Темы: зернопортыРосcияразведка
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