Британская разведка: Россия решила выйти из "зерновой сделки" еще некоторое время назад

Разведка Великобритании считает, что Россия приняла решение о выходе из Черноморской зерновой инициативы раньше, чем объявила об этом, потому что считала, что инициатива больше не отвечает ее интересам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 20 июля

Дословно разведка: "Россия замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством, что гражданские суда подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях, не предоставляя доказательств своим утверждениям".

Детали: Сообщается, что, выйдя из "зернового соглашения", Россия фактически свела на нет соглашение, которое обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно.

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Разведка считает, что РФ хочет остановить любое торговое судоходство из украинских портов.

Предыстория:

19 июля министерство обороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.

17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.