Тактика випаленої землі в Бахмуті зараз грає проти ворога – Нацгвардія

Сили оборони мають тактичний успіх під Бахмутом на Донеччині, але велике скупчення російськийх військ на цій ділянці фронту вказує на стратегічну важливість цього населеного пункту для ворога.

Джерело: речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба НГУ

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку українські захисники утримують ініціативу, продовжують просування по флангах. Ті успіхи, які Сили оборони мали протягом червня, зокрема вихід на потрібні панівні висоти - зараз дають змогу здійснювати вогневий контроль.

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Тактика випаленої землі, яку тут противник застосовував раніше, зараз грає проти нього. Наші війська мають тактичний успіх. Але залучення таких великих сил ворогом тут вказує, що це досі стратегічна точка для нього".

Деталі: У коментарі УП Музичук пояснив, що під час наступу взимку і навесні було знищено більшість будівель, укріпрайонів і позицій. Ворог повністю розбирав танками та артилерією квартал за кварталом у Бахмуті. Нині укріплених позицій, які дадуть змогу ворогу закріпитися, майже немає, хоча він не послаблює натиск.

Також росіяни тиснуть на Куп'янському та Лиманському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському – зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

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Протягом минулої доби противник проводив активні штурмові дії на куп’янському та лиманському напрямках. Сюди ворог продовжує підтягувати резерви.

Пряма мова: "Підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання в районі Серебрянського лісництва стійко утримують свої позиції. Гвардійці разом із підрозділами ЗСУ продовжують знищувати техніку і вогневі засоби противника. Зокрема цими днями на Лиманському напрямку аеророзвідки 4-ї бригади НГУ разом з бійцями 54-ї ОМБр виявили та знищили 240 мм самохідний міномет "Тюльпан". Також знищено комплекс РЕБ "Поле 21".

На Запорізькому напрямку нацгвардійці продовжують штурмові дії. Бійці 15 бригади оперативного призначення за підтримки танків та артилерії витісняють ворога із займаних позицій. Результати просування є та будуть повідомлені згодом".