Тактика выжженной земли в Бахмуте сейчас играет против врага – Нацгвардия

Силы обороны имеют тактический успех под Бахмутом в Донецкой области, но большое скопление российскийх войск на этом участке фронта указывает на стратегическую важность этого населенного пункта для врага.

Источник: спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба НГУ

Прямая речь: "На Бахмутском направлении украинские защитники удерживают инициативу, продолжают продвижение по флангам. Те успехи, которые Силы обороны имели в течение июня, в частности выход на нужные господствующие высоты - сейчас позволяют осуществлять огневой контроль.

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Тактика выжженной земли, которую здесь противник применял ранее, сейчас играет против него. Наши войска имеют тактический успех. Но привлечение таких больших сил врагом здесь указывает, что это до сих пор стратегическая точка для него".

Детали: В комментарии УП Музычук объяснил, что во время наступления зимой и весной было уничтожено большинство зданий, укрепрайонов и позиций. Враг полностью разбирал танками и артиллерией квартал за кварталом в Бахмуте. Сейчас укрепленных позиций, которые позволят врагу закрепиться, почти нет, хотя он не ослабляет натиск.

Также россияне давят на Купянском и Лиманском направлениях, а на Запорожском и Херсонском - сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

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За прошедшие сутки противник проводил активные штурмовые действия на Купянском и Лиманском направлениях. Сюда враг продолжает подтягивать резервы.

Прямая речь: "Подразделения Национальной гвардии, которые выполняют задачи в районе Серебрянского лесничества стойко удерживают свои позиции. Гвардейцы вместе с подразделениями ВСУ продолжают уничтожать технику и огневые средства противника. В частности, на днях на Лиманском направлении аэроразведки 4-й бригады НГУ вместе с бойцами 54-й ОМБр обнаружили и уничтожили 240 мм самоходный миномет "Тюльпан". Также был уничтожен комплекс РЭБ "Поле 21".

На Запорожском направлении нацгвардейцы продолжают штурмовые действия. Бойцы 15 бригады оперативного назначения при поддержке танков и артиллерии вытесняют врага с занимаемых позиций. Результаты продвижения есть и будут сообщены позже".