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Повітряні сили пояснили, у чому складність знищення "Оніксів" окупантів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 12:07
Повітряні сили пояснили, у чому складність знищення Оніксів окупантів
Фото: Wikipedia

Складність виявлення і знищення російських крилатих ракет "Онікс" пов′язане з тим, що вони летять на швидкості понад 3 тис. км за годину, а під час заходження на ціль ракета може летіти фактично 10 - 15 метрів над водою.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната

Пряма мова Ігната: "Ракети "Онікс" призначені для знищення плавзасобів, кораблів. Летить вона на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км за годину, тобто швидкість велика. На марші вона може підніматися високо для економії пального. Уже під час заходу на ціль ракета може летіти фактично 10 - 15 метрів над водою, щоб знищити корабель, і це, власне, ускладнює її виявлення і збиття засобами ППО".

Деталі: Проте, за його словами, допомагають у боротьбі з цим типом ракет засоби РЕБ. "Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що Україні потрібне посилення саме південних регіонів, портових міст засобами проти балістики. За його словами, системи Patriot або SAMP/T могли б забезпечити захист цього регіону.

Що було раніше: Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня. Зокрема, росіяни випустили 7 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Теми: ракетний ударППОвійна
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